CHP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç'ın hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 00:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:19

Bağcılar'ın geleceğini şekillendirmeye aday olan CHP'nin adayı Cem Kılıç'ın siyasi ve kişisel geçmişi hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

CEM KILIÇ KİMDİR?

CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Elektrik-Elektronik ve İşletme bölümlerinden mezun oldu. Siyasete CHP Bağcılar Gençlik Kolu Başkanlığı ile adım atan Kılıç, kademeli olarak siyasi kariyerine yükseldi.

CEM KILIÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Kılıç, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde doğmuş olup, Bağcılarlıdır. Şu anda 43 yaşındadır.