CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:09

62 yaşında olan Çekmeköy Belediye Başkan Adayının hayatı merak ediliyor. Orhan Çerkez’in özgeçmişine dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Çerkez’in Çekmeköy’e vaatleri neler?

ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

1962 yılında Ardahan’da doğan Çerkez, ilk, orta ve lise eğitimini Ardahan’da tamamlamıştır. Üniversite hayatı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanmasıyla başlamış ve lisans eğitimini burada tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde devlet memuru olarak göreve alınmasıyla adım attı. 2009 yılına kadar aynı birimde sorumlu amir olarak görev yaptı.

Ataşehir Belediyesi’nde idari işler amiri olarak görevine devam eden Çerkez 4 yıl boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görevini yürüttü.

2016 yılında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçilen Orhan Çerkez 2023 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

ÇEKMEKÖY’E VAATLERİ

Çekmeköy’de ikamet eden fındık üreticisi vatandaşların fındıklarını satın alıp öğrencilere ücretsiz şekilde vereceğini sosyal medya hesabından paylaşan Çerkez’in bir diğer projesinin de Çekmeköy Etüt Merkezi olacağını duyurdu.