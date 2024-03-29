CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran'ın hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:25

CHP'nin Esenler Belediye Başkan adayı olan Hasan Dalkıran'ın yaşamı ve siyasi geçmişi hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

HASAN DALKIRAN KİMDİR?

Sinop'ta doğan Hasan Dalkıran, Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak tanınıyor. CHP'nin Esenler Belediye Başkan Adayı olan Dalkıran, aynı zamanda Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapıyor.

HASAN DALKIRAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Dalkıran, Sinop'ta doğmuştur. Kendisi 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin Esenler Belediye Başkan adayı olacak.