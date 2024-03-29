29 Mart 2024 10:46 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:54
CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatına dair bilgiler
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İnsanlar Satılmış Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevabını arıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Satılmış Karakoç yer aldı. seçime kısa süre kala CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'a dair merak edilenler kaç yaşında, nereli gibi sorular oldu. Detaylar haberimizde...
SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?
Satılmış Karakoç lise mezunudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı olmuştur.
Kaynak: TGRT Haber