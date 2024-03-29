CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 10:46 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:54

Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Satılmış Karakoç yer aldı. seçime kısa süre kala CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'a dair merak edilenler kaç yaşında, nereli gibi sorular oldu. Detaylar haberimizde...

SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Satılmış Karakoç lise mezunudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı olmuştur.