Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Biyografi>CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatına dair bilgiler
29 Mart 2024 10:46 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:54

CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatına dair bilgiler

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İnsanlar Satılmış Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevabını arıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç&#039;un hayatına dair bilgiler

Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Satılmış Karakoç yer aldı. seçime kısa süre kala CHP Kalecik Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç'a dair merak edilenler kaç yaşında, nereli gibi sorular oldu. Detaylar haberimizde...

SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Satılmış Karakoç lise mezunudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı olmuştur. 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...