CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 22:46 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:56

Adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Behice Yıldız İşçimenler ile ilgili kaç yaşında, evli mi gibi sorular araştırılırken haberimizde tüm merak edilenleri derledik. Behice Yıldız İşçimenler'in biyografisi...

BEHİCE YILDIZ İŞÇİMENLER KİMDİR?

1967 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve Uluslararası işletmecilik alanında yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamlayan İşçimenler, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yapmıştır. Behice Yıldız, 27. dönem milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den İzmir 2.Bölge 5. sıra adayı olmuştur.