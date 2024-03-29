CHP Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal'ın hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:41

Son zamanlarda en sık araştırılanlar arasında yer alan CHP Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal'ın hayatı ve kariyeri yer aldı. İşte Coşkun Ünal'ın hayatına dair detaylar...

COŞKUN ÜNAL KİMDİR?

Coşkun Ünal 22 Aralık 1966 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı olan Akçakese Köyü'nde dünyaya geldi. İlk öğretimini Akçakese ve Orhangazi İlköğretim oklunda tamamladı. Lise eğitim öğretimini ise Kızılcahamam Lisesi'nden mezun olarak bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Coşkun Ünal, 1995 yılında Milletçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Sekreterliği yapmıştır. 1997 yılına gelindiğinde ise MHP'de ilçe başkanı olarak seçildi. 1999 yılında Ankara İl Genel Meclis Üyeliğine seçildikten sonra 2001-2005 yılları arasında da Kızılcahamam Spor Kulübü'nde Başkanlık yaptı.

2004 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde MHP'den Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında tekrardan MHP'den aday olan Coşkun Ünal seçimi kazandı. 2018 yılında ise İYİ Parti Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı oldu. 2019 yılına gelindiğinde ise Kızılcahamam'da bir kere daha Millet İttifakı'ndan Belediye Başkan Adayı oldu. 2021 yılında ANFA Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Kızılcahamam Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

COŞKUN ÜNAL EVLİ Mİ?

Coşkun Ünal evli ve dört çocuk babasıdır.