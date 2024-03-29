CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:17 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:19

Son dönemlerde gündemde yer alan isimlerden biri olan Veli Gündüz Şahin'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İnsanlar seçimlerin yaklaşması ile birlikte CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'i araştırmaya başladı. Detaylar haberimizdedir.

VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN KİMDİR?

Veli Gündüz Şahin 1963 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılından beri Mamak'ta yaşayan Veli Gündüz Şahin 2002 yılında CHP İl Başkan Yardımcısı oldu. Daha sonra yine 2002 yılında Mamak CHP İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 2003 yılında yapılan seçim ile CHP Mamak İlçe Başkanı seçildi. 6 yıl boyunca görevini sürdüren Şahin 2007 yılında 7. sıradan Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2009 yerel seçimlerinde ise CHP'den Mamak Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 2010 yılına gelindiğinde 33. CHP Kurultayında parti meclisine girdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Ankara Mamak Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN EVLİ Mİ?

Veli Gündüz Şahin evli ve üç çocuk babasıdır.