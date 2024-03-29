CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 12:42 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:52

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in hayatı ve kariyeri insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte detaylar...

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin 1984 yılında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde doğdu. Sarıgazi Osmangazi İlkokulu'nda okuduktan sonra Yunus Emre Ortaokulu'na gitti. Buradan sonra ise Mehmetçik Lisesi'ni bitirdi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Alper Yeğin 2005 yılında kendi şirketini kurdu. 2008 yılında Sancaktepe İş Adamları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev aldı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi olarak da görevini sürdürmektedir.

2014 yılından 2019 yılına kadar Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptı.2015-2019 yılları arasında ise aynı zamanda CHP Sancaktepe İlçe Başkanı oldu. 2019 yılına gelindiğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İSTAÇ A.Ş ve Metro A. Ş. bünyesinde 2023 yılına kadar üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.