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29 Mart 2024 12:02 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:14

CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı'nın hayatına dair bilgiler

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Özgür Kabadayı'nın hayatı ve kariyeri insanlar tarafından merak ediliyor. CHP Şile Belediye Başkan adayı olan Özgür Kabadayı'nın kim, kaç yaşında, nereli olduğu ile ilgili soruların cevapları merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı&#039;nın hayatına dair bilgiler

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte CHP Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Seçime sayılı günler kala insanlar kim, nereli, kaç yaşında olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı 1979 yılında İstanbul'un Şile ilçesinde doğdu. Erken yaşta ticarete atılan Özgür Kabadayı'nın iki adet gıda işletmesi bulunmaktadır. Özgür Kabadayı lise mezunudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şile Belediye Başkan adayı olmuştur. 

CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı'nın hayatına dair bilgiler - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI EVLİ Mİ?

Özgür Kabadayı evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kaynak: TGRT Haber
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