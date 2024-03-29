CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:40

52 yaşında olan Ümraniye Belediye Başkan Adayının hayatı merak ediliyor. Aykut Erdoğdu’nun özgeçmişine dair bilgiler haberimizde. Erdoğdu’nun Ümraniye’ye vaatleri neler?

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Bir ailenin dördüncü ve en küçük çocuğu olan Erdoğdu 28 Ağustos 1972 yılında Kars Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Erzurum’da tamamladı. Üniversite hayatı Gazi Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandığında başladı. 1993 yılında mezun oldu.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Stajyer Hazine Kontrolörü olarak göreve başladı. Hazine Müsteşarlığı görevindeyken aynı zamanda IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli fonların başdenetçiliği görevini yaptı.

2011 Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nden 24.dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı oldu.

ÜMRANİYE’YE VAATLERİ

Ümraniye genelinde spor tesislerinin sayısını arttıracaklarını söyleyen Erdoğdu Hamamlıdere Spor Parkı, Hekimbaşı Dağ Bisikleti Parkuru Projelerini internet sitesinden paylaştı.