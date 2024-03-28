Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir? Hayatı ve Biyografisi

28 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:40

Volkan Yılmaz’ın hayatı çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Belediye Başkan adayının hayatı ve hizmetleri ile ilgili detaylar haberimizde. Volkan Yılmaz kaç yaşında, Silivri’ye hizmetleri neler?

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17 Ocak 1972 yılında İstanbul Silivri Kâmiloba Mahallesi’nde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Büyükçekmece’de tamamladı. Üniversite hayatı Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanmasıyla başladı.

52 yaşında olan Volkan Yılmaz Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir. Aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Yüksek İstişare Konsey üyesidir.

Yıllardır profesyonel futbol oynayan Yılmaz hayatının bir döneminde de Silivrispor forması giymiştir. Futbola ilgisinden dolayı İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babası Yılmaz’ın siyasi hayatı MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamış sonrasında İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmiştir. Görevini sürdürmekte olan Volkan Yılmaz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de MHP Silivri Belediye Başkanı Adayı olmuştur.

SİLİVRİ’YE HİZMETLERİ

İnsanı önceliklendiren çalışmalarının olduğunu belirten Yılmaz vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalışmalar yaptığını ve yapacağını söylemiştir.