Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir? Başkan Adayının hayatı ve özgeçmişi

28 Mart 2024 10:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:14

Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan Adayının hayatı merak edilen konular arasında. Başkan Adayı Dal hangi partili, kaç yaşında?

ERDAL DAL KİMDİR?

1983 yılında Kalecik’in Gökdere Köyünde doğmuştur. 41 yaşında olan Dal 2014 ve 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye Encümeni olarak seçildi. MHP Kalecik Belediye Başkan Adayı yaklaşık bir yıldır Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir.Evli ve 2 çocuk babası olan Dal 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkan Adayı olmuştur.

KALECİK’E VAATLERİ

Kalecik’in ihtiyaçlarına uygun yeni projeler geliştireceklerini belirten Dal, yolların da bakım, onarımını eksiksiz ve zamanında yapacaklarını söylemiştir.