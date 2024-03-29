HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 18:37 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:39

45 yaşında olan Emin Özaslan’ın hayatı merak ediliyor. Özaslan’ın özgeçmişine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

EMİN ÖZASLAN KİMDİR?

1979 yılında Şanlıurfa Suruç’ta doğan Özaslan İşletme bölümü mezunudur. Özel sektörde yöneticilik yapan Özaslan birçok kurumda iletişim ve yönetim danışmanlığı yapmıştır. Genç Düşünce Akademisinin kurucu başkanlığını yapmış ve HÜDAPAR Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine seçilmiştir.



DİYARBAKIR’A VAATLERİ

Emin Özaslan; Su Sebil Projesi ile her evde kişi başı 1 ton suyun ücretsiz yapılacağı projeyi sosyal medya hesabından paylaştı.