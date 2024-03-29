29 Mart 2024 18:37 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:39
HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Hayatı ve biyografisi
Evli ve 4 çocuk babası olan Emin Özaslan 31 Mart 2024 Pazar Günü yapılacak olan yerel seçimlerde HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı olmuştur. Emin Özaslan kaç yaşında, aslen nereli?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
45 yaşında olan Emin Özaslan’ın hayatı merak ediliyor. Özaslan’ın özgeçmişine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
EMİN ÖZASLAN KİMDİR?
1979 yılında Şanlıurfa Suruç’ta doğan Özaslan İşletme bölümü mezunudur. Özel sektörde yöneticilik yapan Özaslan birçok kurumda iletişim ve yönetim danışmanlığı yapmıştır. Genç Düşünce Akademisinin kurucu başkanlığını yapmış ve HÜDAPAR Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine seçilmiştir.
DİYARBAKIR’A VAATLERİ
Emin Özaslan; Su Sebil Projesi ile her evde kişi başı 1 ton suyun ücretsiz yapılacağı projeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber