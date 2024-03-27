MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek’in hayatı ve biyografisi

27 Mart 2024 20:42 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:12

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek’in mevcut mesleği nedir? Seçim vaatleri nedir?

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

27 Kasım 1968 yılında Ankara Gölbaşı Yavrucuk Köyü mahallesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Yavrucuk Köyünde tamamlayan Şimşek öğrenim hayatına Dr.Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde devam etti. İş hayatına ilk Serbest Muhasebeci olarak başladı. 1922 yılında kendi muhasebe ofisini kurdu. Evli ve bir çocuk babası olan Şimşek aktif olarak siyasal hayata 2005 yılında atıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Gölbaşı İlçe Başkanlığı İlçe Sekreteri olarak 2008 yılına kadar çalıştı. 2008-2012 yılları arasında AKP Gölbaşı İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe teşkilatında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Gölbaşı Belediye Meclis üyesi seçildi.2015 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve aynı dönemde Plan Bütçe Komisyon üyesi oldu.

52 yaşında olan Şimşek 2019 yılındaki yerel seçimlerde Gölbaşı Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Şu anda da görevini sürdürmekte olan Ramazan Şimşek 31 Mart 2024 seçimlerinde de aday oldu.

GÖLBAŞI’NA VAATLERİ

Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) ile tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanları tek tema ile bütünleştireceğini belirtmiştir. Üniversiteli gençler için Üniversiteliler Caddesi Projesi ile 30 adet işyeri, sinema ve yaşam merkezlerinden oluşan kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi planlayacaklarını vadetmiştir. Sosyal Projelerinde ise Sosyal Market Hilal Kart projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını söylemiştir.