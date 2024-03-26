Yabani Alaz kim? Bertan Asllani yer aldığı projeler ve biyografisi

26 Mart 2024 23:24 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:27

Yabani dizisinde canlandırdığı Alaz karakteriyle dikkat çeken Bertan Asllani hakkında bilinmeyenler merak ediliyor. İşte Bertan Asllani'nin hayatı, kariyeri ve tüm detaylar...

BERTAN ASLLANI KİMDİR?

Bertan Asllani, Makedonya'nın Üsküp kentinde 3 Temmuz 1990'da doğdu. Genç yaşta müzik ve sporla ilgilenmeye başlayan Asllani, lise yıllarında kendi müzik stüdyosunu kurarak beste yapmaya başladı. Makedonya'da öncelikle şarkıcı olarak tanınan Asllani, Türkiye'de ise oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor.

ALAZ KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yabani dizisinde canlandırdığı Alaz karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Bertan Asllani, karakter olarak hırçın ve kibirli bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Soysalan ailesinin tek erkek torunu olan Alaz, özgüveni fazla şişmiş bir karakterdir. Ancak hayatının dengeleri değişmeye başladığında, kendi içsel mücadelesini yaşamaktadır.