Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Mart Perşembe dolar euro ve döviz kurları

28 Mart 2024 07:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 07:21

Dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? Haftalar boyunca önlemez şekilde yükselen dolar fiyatı üst üste kırdığı rekorların ardından Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla frene basmıştı. Merkez, politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine çekerken Dolar/TL'deki düşüş yüzde 2'yi bulmuştu.

Ancak yaşanan düşüş süreci çok kısa sürdü. Geçen hafta aşağı yönlü ivmelenen dolar kuru, bu hafta yeniden toparlanarak yukarı yönlü harekete başladı.

Dolar kuru önceki gün alıcılı bir seyirle günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1897'den tamamlarken, dün ise 32,2270 seviyesinde konumlandı. İstanbul serbest piyasada euro ise 34,9070 TL'den alıcı buldu

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Şubatta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olarak belirlenmişti.

Buna karşın Mart ayında tahmin revize edildi. Katılımcılar bu kez Dolar/TL yıl sonu beklentisini yükselterek yüzde 42,79'a çıkardı.

Amerika merkezli HSBC'nin 6 Mart raporunda ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye yükseltildi.

Peki 28 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

28 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.30 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.30

Dolar satış: 32.32

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.11

Euro satış: 35.16

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.89

Sterlin satış: 40.92

28 MART 2024 PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI