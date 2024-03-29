Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 29 Mart Cuma dolar euro ve döviz kurları

29 Mart 2024 08:19 - Güncelleme : 29 Mart 2024 08:23

Dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? Haftalar boyu önlemez şekilde yükselen dolar fiyatı rekorlara doymadığı tarihi bir dönemi geride bırakmşıtı.. Ancak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla frene basan dolar kuru ardından küçük bir dalgalanmanın ardından 32.30 lira bandında yatay bir seyir izlemeye başlamıştı

Dolar kuru hafta başında alıcılı bir seyirle günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1897'den tamamlarken, dünü ise 32,30 lira seviyelerinde kapattı. Buna karşın İstanbul serbest piyasada euro ise 34,90 TL civarında alıcı bulmaya devam etti.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Geçtiğimiz şubat ayında açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olarak açıklanmıştı.

Ancak bu tahmin mart ayında revize edilirken aynı ankete katılımcılar bu kez dolar/TL yıl sonu beklentisini yükselterek yüzde 42,79'a yükselttiler.

ABD Bankası HSBC'nin 6 Mart raporunda ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye yükseltildi.

Peki 29 Mart Cuma dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

29 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.30 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.36

Dolar satış: 32.37

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.94

Euro satış: 34.99

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.88

Sterlin satış: 40.98

29 MART 2024 CUMA DÖVİZ KURLARI