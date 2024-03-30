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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 02:10 - Güncelleme : 30 Mart 2024 02:21

Abbas: İsrail tamamen çekilmeli, BM tam üyeliğimizi tanımalı!

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in, Gazze'den hızla ve tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi. Abbas, ayrıca BM’nin Filistin’in tam üyeliğini tanıması gerektiğini kaydetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Abbas: İsrail tamamen çekilmeli, BM tam üyeliğimizi tanımalı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

“EYLEMLER DURMALI”

Filistin meselesinin değerlendirildiği görüşmede Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini söyledi.

“TIBBİ YARDIM GİRİŞİ” VURGUSU

Filistin devletinin, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de görevi devralması gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişi için bir mekanizma oluşturulmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Abbas: İsrail tamamen çekilmeli, BM tam üyeliğimizi tanımalı! - 1. Resim

Abbas, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesi ve Filistin devletinin, Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik statüsü kazanması gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Gazze'deki çatışmaların bitmesi, Filistin halkının bağımsızlığını kazanmasını ve tüm ulusal haklarını elde etmesini umut ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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