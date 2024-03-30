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30 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:21

Altay'da yeni başkan belli oldu!

Altay'da kulüp başkanlığına Süleyman Özkaral seçildi. Özkaral, yaptığı konuşmada, amaçlarının gerçekçi bir plan hazırlamak olduğunu belirtti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altay&#039;da yeni başkan belli oldu!

Altay Kulübü'nde olağanüstü genel kurulda başkanlığa Süleyman Özkaral seçildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ndeki iki adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda Süleyman Özkaral'ın listesi 59, Erdal Kırtaş'ın listesi ise 42 oy aldı.

Özkaral başkanlığındaki yönetim kurulunda Suat Dinç, Polat Özen, Burakcan Ayvaz, Muhammed Bera Özçelik, Burak Şenyüz, Caner Kafel, Aybora Kıvılcım, Kubilay Belen, İbrahim Sarıkaya, Hakan Has, Ali Oğuz Yavaş, Barış Tuaç, Erkan Karaoğluol, Yılmaz Ok ve Serhat Tuğal yer aldı.

Özkaral, yaptığı konuşmada, amaçlarının gerçekçi bir plan çerçevesinde zorlukları öncelik sırasına göre çözmeye çalışacaklarını söyledi.

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“EN DÜZGÜN ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

İlk hedeflerinin 1. Lig'in kalan son 8 haftasını en düzgün şekilde bitirmek olduğunu kaydeden Özkaral, "Sonraki hedefimiz mevcut kadro içerisinde büyük özveri göstererek kalan futbolcularımızın mali sorunlarını çözüme kavuşturmak ve kadrodaki tüm oyuncularımızın kulübümüzde devam etmesini sağlamaktır." dedi.

Özkaral, yeni bir şirketleşme modeli geliştirmek istediklerini belirterek, "Şirketleşmenin Türkiye’nin çok kıymetli ve önemli markası olan kulübümüze çok daha fazla kaynak ve girişimciyle buluşturacağına inanmaktayız." diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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