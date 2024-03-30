Ankara’da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak…

30 Mart 2024 01:52 - Güncelleme : 30 Mart 2024 02:09

Ankara’da bir etkinlik için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Keçiören Dutluk Meydanı'nda bugün saat 12.00'den itibaren "Açık Yer Toplantısı" düzenlenecek. Etkinlik için Anavatan Caddesi'nin belli bir bölümü ve çevresindeki sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

AÇIK YER TOPLANTISI YAPILACAK

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.