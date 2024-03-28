ABD duyurdu! Bulana veya bilgi verene 10 milyon dolar

28 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:53

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet Ödülleri (RFJ) programı çerçevesinde, BlackCat grubu hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül vereceğini bildirildi.

Açıklamada, bir fidye yazılım grubu olan BlackCat'in, ABD ve dünya çapındaki birçok kritik altyapı sektörünün bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı belirtilerek, "The ALPHV BlackCat, hedef aldığı kurbanlarının ağındaki güvenlik duvarlarını devre dışı bırakarak hassas ve gizli bilgilerini çalıyor ve bunun karşılığında ödeme talep ediyor." ifadesine yer verildi.

RFJ programının, yabancı hükümetlerin "talimatı veya kontrolü"ndeki bilgisayar korsanlarını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlık, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nı (CFAA) ihlal ederek ABD'nin kritik altyapısına karşı belirli kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine yol açan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesi kullanıldı.

BİRÇOK HASTA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALDI

ABD'deki birçok hastanenin ödeme sistemlerini yöneten Change Healthcare, 21 Şubat'ta The ALPHV BlackCat tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırıya uğradı.. Bu saldırı sonucunda birçok hasta, sağlık hizmetleri ve ilaçlar için ödeme yapmak zorunda kaldı.

Change Healthcare yetkilileri, yaklaşık bir aydır tam olarak düzeltilemeyen ödeme sisteminin, saldırı sonrası yapılan düzenlemelerle ilgili deneme sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.