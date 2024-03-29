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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 22:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:27

Hamas'tan İsrail'e ağır darbe: Çok sayıda asker öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ve tanklarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas&#039;tan İsrail&#039;e ağır darbe: Çok sayıda asker öldürüldü

Her iki grup Telegram hesaplarından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi yakınındaki bir evin içinde barikat kuran bir grup İsrail askerini TBG ile güçlendirilmiş top mermisiyle hedef aldıkları belirtildi.

TANK İMHA EDİLDİ

Saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'e ait bir helikopterin askerleri tahliye için iniş yaptığı aktarıldı.

Hamas'tan İsrail'e ağır darbe: Çok sayıda asker öldürüldü - 1. Resim

Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel Hava Mahallesi'nde de İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini bildirdi.

6 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Kudüs Seriyyeleri de Han Yunus kentinin batısında kurdukları bir pusuda 6 İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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