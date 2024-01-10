Kızıldeniz'de gerilim sürüyor: ABD ve İngiltere 21 İHA ve füzeyi düşürdü

10 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:08

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere'nin dün Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husilere ait 18 insansız hava aracı (İHA), 2 gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzeyi düşürerek etkisiz hale getirdi.

Husilerin saldırısında yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz’e 26 saldırı düzenlediği ifade edildi.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım 2023'teki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.