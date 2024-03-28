Rusya-Ukrayna savaşı ABD'ye defalarca Türkiye'nin kapısını çaldırdı! İşte nedeni

28 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:56

Rusya ve Ukrayna savaşı iki yılı aşkın bir süredir devam ederken ülkelerde mühimmat eksiklikleri ortaya çıktı. ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve Türkiye'nin hem iki ülke arasındaki arabulucu olması hem de küresel Tahıl Anlaşması'na öncülük etmesi Ankara'yı ön plana çıkardı. ABD ile son zamanlarda normalleşme adımlarının atılması da dikkat çeken bir adım oldu.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşmayı mercek altına aldı. Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber ABD'nin patlayıcı satın almak için en çok çaldığı kapı Türkiye oldu. Türkiye'nin ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olabileceği belirtilirken artan küresel mühimmat talebine dikkat çekildi.

ABD, Ukrayna'ya mühimmat desteği ve sevkiyatı için top mermisi üretimini artırmak amacıyla Türkiye'den patlayıcı madde alımını da artırmaya çalışıyor, görüşmeler sıklık kazandı.

''TÜRKİYE ABD'YE EN ÇOK TOP MERMİSİ SATAN ÜLKE OLMA YOLUNDA''

Haberde, "Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan yetkililere göre, Türkiye'nin TNT olarak bilinen trinitrotoluen ve itici gaz olarak kullanılan nitroguanidin tedariki, NATO standardı 155 mm kalibrelik mühimmatın üretiminde çok önemli olacak ve üretimi potansiyel olarak üç katına çıkaracak. Türkiye bu yılın başlarında ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olma yolunda ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Batı da tükenen stoklarını yenilemeye çalışırken bir yandan da Ukrayna'ya mühimmat desteği sağlamaya çalışıyor. Bloomberg'e konuşan bazı yetkililer, talep artışının küresel siparişlerde birikime yol açtığını ve özellikle TNT gibi bileşenler olmak üzere savunma tedarik zincirlerini zorladığını söyledi.

Bloomberg'in haberinde, "Ankara ile yapılan anlaşma, Rusya'nın işgali ve Türkiye'nin İsveç'in askeri ittifaka katılımını aylarca engellemesi nedeniyle ilişkileri gerilen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü müttefikleri arasındaki hassas dengeyi de gözler önüne seriyor" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD YOLCUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a yapmayı planladığı ziyaretin de kritik bir önemi olduğuna dikkat çekilirken, "Türkiye'nin bu yıl İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması, Washington'ın Ankara'ya 23 milyar dolarlık Amerikan yapımı F-16 savaş uçağı, füze ve bomba satışını onaylamasının önünü açtı. Mühimmat üretimi konusundaki ortaklık bunun üzerine inşa edilecek" denildi.

TÜRK ŞİRKETLERİYLE TİCARET ARTTI

Bloomberg'in haberinde, "Pentagon Şubat ayı sonunda General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ile Teksas'ta üç adet 155mm'lik mermi metal parça hattı inşa etmek üzere sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirket, Teksas Mesquite'deki tesisin Haziran ayında üretime geçmesinin planlandığını söyledi. Türk savunma firması Repkon'un üretim hatlarının 2025 yılına kadar ABD yapımı 155mm top mermilerinin yaklaşık %30'unu üretmesi bekleniyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı bu yıl teslim edilmek üzere Türkiye'den Arca Savunma'dan 116.000 adet savaşa hazır mühimmat satın aldı ve önümüzdeki yıl teslim edilmek üzere yeni alımların yapılması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Teksas yatırımı ve Türk sanayisi hakkında bir açıklama yapan Pentagon, müttefiklerle birlikte çalışmanın "küresel bir savunma sanayi tabanı oluşturmanın anahtarı" olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın 4 milyon mermi üreteceği veya tedarik edeceğine dikkat çekilirken Avrupa Birliği ve ABD'nin buna yetişmek için her yolu denediği de belirtildi.