ABD'de göçmen krizi büyüyor! Texas'a bir darbe daha

27 Mart 2024 20:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:45

New Orleans'taki ABD Temyiz Mahkemesi 5. Dairesi heyeti, Texas'ın, federal devletten bağımsız olarak ülkeye kaçak giriş yaptığından şüphelenilen düzensiz göçmenleri gözaltına alma ve gerek duyulması durumunda sınır dışı edebilme yetkisini engelleyen yeni kararı duyurdu.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, "Senato Yasa Tasarısı 4" olarak bilinen yasanın "engellenmeye devam edilmesi gerektiği" belirtilerek, "Yaklaşık 150 yıldır Yüksek Mahkeme, göçü kontrol etme yetkisinin yalnızca federal bir yetki olduğu kararını benimsiyor." ifadesine yer verildi.

Temyiz Mahkemesinin 3 üyeli yargıç heyetinin, 2'ye 1 çoğunlukla, ikinci kez aldığı yetki durdurma kararı, aylardır devam eden hukuki süreçteki dalgalanmalara bir yenisini ekledi.

VERİLEN KARAR BİRKAÇ SAAT SONRA DURDURULMUŞTU

Temyiz Mahkemesi daha önce de 19 Mart'ta Yüksek Mahkemenin, düzensiz göçmenlerin Texas kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınması konusunda verdiği kararı birkaç saat sonra durdurmuştu.

Öte yandan, yetkililer, söz konusu eyalet yasasının, Texas'taki hapishanelerde yer olmaması nedeniyle federal mahkemelerce onaylansa bile uygulamaya geçmesinin pek gerçekçi olmadığını ifade ediyor.

BİDEN YÖNETİMİ VE TEXAS VALİSİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Texas Valisi Greg Abbott, Joe Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için genellikle tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de bu karara itiraz ederek sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirtmiş, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin aldığı kararın ardından söz konusu yasa Texas'ta kısa süreliğine yürürlüğe girmişti.