Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

27 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:36

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısından iki hafta önce bir uyarı mesajı yayımlayan ABD, şimdi de Fransa'daki vatandaşları için bir uyarıda bulundu. Terör örgütlerinin turistik yerleri hedef alabileceğini belirten ABD Büyükelçiliği, kalabalık ve popüler turistik bölgeleri ziyaret edenlerin dikkatli olması gerektiğini, şüpheli durumlarda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

Moskova'da 139 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın Avrupa'da da olası bir saldırı yapmasını engellemek amacıyla önlemler alınırken ABD'nin uyarısı Fransa'da 'saldırı acil durumu' sistemini devreye soktu. Ulusal güvenlik alarm sistemi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Fransa, Paris'teki turistik bölgeler olan Eyfel Kulesi ve Louvre yakınlarında denetimleri sıklaştırdı.

İTALYA TERÖRLE MÜCADELE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

İtalya da güvenlik alarm seviyesini yükseltti. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığındaki Ulusal Kamu Güvenliği Komitesi, Paskalya tatili süresince İtalya genelinde terörle mücadele önlemlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki turistik yerler ve 'hassas bölgeler' gözetimi de artırıldı.

ALMANYA DEAŞ'I YAKIN MARKAJINA ALDI

Almanya ise alarm seviyesinde bir değişiklik yapmasa da İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ''DAEŞ-Horasan zaten şu anda Almanya'daki en büyük İslamcı tehdidi oluşturuyor. Güvenlik makamlarımız çok dikkatli ve daha uzun bir süredir bu terör grubunu izliyor" açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE'DE 'YALNIZ KURT' ALARMI

İngiltere ise bir terör örgütü destekli saldırının yanı sıra 'yalnız kurt' kavramına dikkat çekti. Ülkede bir terör örgütü bağlantısı olmadan, tek başına eylem düzenleyen kişiler için kullanılan 'yalnız kurt' kavramına dikkat çekildi.

Mirror gazetesine konuşan eski bir istihbarat görevlisi, İngiltere'ye yönelik tehdidin Avrupa'daki diğerlerinden daha farklı olacağını düşündüğünü belirtti.

Eski subay, İngiltere'ye yönelik "yalnız kurt" saldırılarının daha olası olduğunu ifade ederek, "İslam Devleti'nin bu kolu becerikli ve acımasız olduğunu kanıtladı" dedi.