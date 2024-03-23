Resmi Gazete'de ilan edildi! Milli Eğitim Bakanlığı kaldırdığını duyurdu

23 Mart 2024 00:33 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:00

Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Mart 2024 kararıyla Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla şura artık toplanmayacak.

Mili Eğitim Şurası MEB kararıyla toplanarak milli eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak amacıyla toplanarak tavsiye kararları açıklıyordu.

Yönetmeliğin 5'inci maddesinde şuranın amacı "Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır." şeklinde tanımlanıyordu.