Afrika ülkesinden elektrikli otomobil hamlesi! 10 yıl için hedef belirlediler

23 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:11

Çevreye duyarlılığı artırmak ve konforlu sürüş deneyimi yaşatmak için dünya genelinde yayılan elektrikli otomobil üretimi farklı modelleriyle uluslararası pazarda boy gösteriyor. Uzun motor ömrü sebebiyle bazı ülkeler yakıt maliyetlerinden kurtulmak için elektrikli otomobil kullanımını yaymak istiyor.

10 YILDA 430 BİNDEN FAZLA

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın elektrikli otomobil planı ortaya çıktı. Etiyopya'nın gelecek 10 yıl içinde 430 binden fazla elektrikli araç ithal etmeyi planladığı bildirildi.

Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan açıklamada, sürdürülebilir taşımacılığı geliştirmek için elektrikli araçların kullanımına ağırlık verileceği vurgulandı. Açıklamada, Etiyopya'nın gelecek 10 yıl içinde 430 bin elektrikli araç ithal etmeyi planladığı kaydedildi.

ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

Son 2 yılda 100 bin elektrikli aracın ithal edildiği bildirilen açıklamada, ülke genelinde 2 bin 335 şarj istasyonu kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, elektrikli araçların kullanılmasıyla, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.