Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 40 bin TL maaşla personel alımı! İşte şartları

26 Mart 2024 15:07 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:50

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında alım yapacağını duyurdu. 4/B kanunda yer alan memurların ortalama maaş skalası 40 bin TL'yi buluyor. Bakanlık sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı için harekete geçti. Başvuru tarihleri belli olan alım konusunda önemli detay ise kişilerin B sınıfını sürücü bölgesi lazım. Çünkü çalışan memurların araçlarla gezi sağlayacağı bildirildi. Ötesi alım için birçok şart kuruldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN 40 BİN TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI!

2 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan işe alımlarda başvuru şartları ise; en az 4 yıllık mezun olunmalı, KPSS P3 puan türünde 60 puan alınmalı, Microsoft Office programlarının belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınması lazım.

Evraklar şahsen gerekli, ötesinde kargo ile yapılan evraklar dikkate alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alım için istediği belgeler ise; kimlik fotokopisi, Öz geçmiş, Sürücü belgesinin asılının fotokopisi, Öğrenim görülmüş en son okulun mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkekler için askerlik belgesi, Adli sicil kaydı, Nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu son 3 ay içinde alınmış olunması lazım.

Evraklar teslim edildikten sonra kişilerin alımları KPSS puanı baz alınarak yapılacak. Mülakata hak kazananlar için ise; 16.04.2024 tarih ve saat 11:00 belirlendi. Öte yandan evrakların teslimi için adres olarak; Sakarya Karasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Plaj Cad. Hükümet Konağı Kat:1 Karasu / Sakarya Numara ise 02647181172 verildi.