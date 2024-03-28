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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
28 Mart 2024 22:59 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:14
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Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak tartışması! Cumhurbaşkanlığı&#039;ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği haberlerine yalanlama geldi.

İddiaya göre seçimden sonra akaryakıt fiyatlarının zamlanarak üç haneli rakamlara ulaşacağı gerekçesiyle istasyona ana dağıtım şirketleri tabelaları 3 haneli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda yazı gittiği sosyal medyada konuşulmuştu.

Sosyal medyadan haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir.

Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz"

 

Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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