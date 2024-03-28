Gözler Putin'in hamlesinde! İslam Memiş açıkladı: Akaryakıt zammı kaçınılmaz olacaktır...

28 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:35

Altın fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisi talep patlamasına neden oldu. Ancak mevcut ithalat kotası nedeniyle piyasada sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıların önüne geçilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın kotalarına yönelik yeni bir karar aldı. Bakanlık, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Bakanlığın bu kararının ardından gözleri altın fiyatlarına çevrildi.

TGRT Haber ekranlarında Yaprak Hırka Yıldız'ın bu konuya ilişkin sorularını cevaplayan Finans Analisti İslam Memiş, "Ons altın bu hafta 34 dolar yükselirken gram altın geriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararlar burada etkili olmuş oldu. Özellikle altın fiyatlarının ons altın yükselmesine rağmen daha düşük bir seviyede yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz" dedi.

"KOTA TAMAMEN KALKINCA ALTIN FİYATI GERİLER"

Geçen yıl ağustos ayında ithalatı dengelemek için fiziki altın tarafında bir kota uygulaması olduğunu hatırlatan Memiş, "Dolayısıyla geçen yıl bir kilo altına 3 bin dolar işçilik koyuluyordu. Hem işçilik farkı hem talep fazla hem de ürün yok. Altın fiyatları da farklılaşıyor. Altın ithalatı kotası tamamen kalkınca fiyat geriler" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE GELİP ALTIN ALMAZ..."

İhracatta altın tarafından bir sorun olmadığını belirten Memiş, "Şuan da hiç kimse Türkiye'ye gelip de bir kilogramlık altını 3 bin dolarlık işçilikle almaz böyle bir dezavantajımız var. Bu işçilikler ihracat tarafını da olumsuz etkiler müşteri kaybına da neden olur. Ama fiyat konusunda iyi değiliz" diye konuştu.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATINA FAİZ ŞOKU

Otomatik ödeme talimatı kapsamında bankalar, ödemelerden faiz almıyordu ya da çok düşük faiz talep ediyordu... Ancak bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar, gelen yüksek tutarlı otomatik fatura ödeme faizi ile karşı karşıya kaldı.

"HERKES YASAL HAKKINI SONUNA KADAR KULLANMALI"

Bu konu hakkında da çok keskin açıklamalarda bulunan Memiş, "Bir işlem yapıyorsunuz ciddi bir bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Sektöre parmak sallayan bir sistem var karşımızda.... Sıra bankalara gelince herkes suspus... Hükümet haksız faiz alan bankaları denetlesin. Herkes yasal hakkını sonuna kadar kullanmalı" dedi.

PETROLDE GÖZLER PUTİN'İN HAMLESİNDE...

Brent petrolde 2024 yılındaki beklentisini 90 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, Petrol fiyatları döviz kurları gibi emtia fiyatları gibi merkez bankalarından etkilenen bir emtia değil. Petrol fiyatları petrol üreten ülkelerin açıklamaları jeopolitik gerilimler dış politikalardan çok etkileniyor" dedi.

Dolayısıyla burada petrol fiyatlarına baktığımız Rusya'da yaşanan terör eylemi ve bunun sonrasında Putin'in yapacağı hamlenin fiyatları yakında etkileyeceğini aktaran Memiş, "Buradaki hamle petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Ama görünen o ki şuandaki üretim ve arz tarafındaki problemler ve OPEC üyelerinin petrollerini ucuz satmama gibi düşünceleri, petrol fiyatlarının çok düşmeyeceğini işaret ediyor" dedi.

"AKARYAKITA ZAMLAR KAÇINILMAZ OLACAKTIR"

Dolar ve brent petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte artabileceğini belirten Memiş, o zaman akaryakıt fiyatlarına zammın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Memiş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"JPmorgan 100 dolar seviyesini telaafuz etse de daha önce maalesef 60-70 dolarlardan bahsediyorlardı. Şuan içerde dolar 32 TL seviyesinin üzerinde bu yıl 40 lira üzerine çıkma ihtimali var, petrol fiyatının 90 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte akaryakıta zamlar kaçınılmaz olacaktır"