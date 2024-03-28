Hazine'den kota hamlesi geldi, altın düşecek mi? Uzman isim tek tek anlattı

28 Mart 2024 11:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altın kotalarına yönelik yeni kararı gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TGRT Haber ekranlarında konuya dair detayları paylaştı.

BAKANLIKTAN YENİ KARAR

Cari açığın azaltılmasına yönelik olarak uygulanan altın kotası iç talebin her geçen gün artmasıyla sıkıntılı bir sürece evrildi. Piyasada altın bulunmaması sonrası Darphane çift vardiya çalıştı.

Gelişmeleri ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.

Yeni atılan adımların altın fiyatlarına nasıl etkileyeceğini Filiz Eryılmaz şu sözlerle açıkladı:

ALTIN TALEBİ ÇOK GÜÇLÜ

Altın ithalatına kota getirildi. Neden getirildi? Türkiye’de dış ticaret açığı çok güçlü haliyle bu cari açığı da çok güçlü bir hale getiriyor. Dış ticaret neden çok güçlü ithalat çok güçlü.

İthalatın alt kalemlerine baktığımızda altın ithalatı 2023 yılında tarihi rekor seviyelerdeydi. Dış ticaret açığının güçlü olması hem makroekonomik dengelenme hem de kurun yukarı gitmesi açısından tehlikeli olduğu için altın ithalatına kota getirildi.

Geldiğimiz noktada altın fiyatları yukarı gidiyor ve daha da yükselecek. Bizde altın arzıda olmadığı için “Altın fiyatları daha da yükselecek” kaygısıyla piyasada inanılmaz derece bir altın talebi var.

Anlaşıldı ki bu altın ithalatı kotası biraz gevşetilmeli ki piyasadaki arz rahatasın.

Bir de şu var, arz çok az olduğu için altın fiyatları ülke içinde yurt dışı fiyatlardan daha da fazla olumsuz ayrıştı. Tabii olumsuz ayrışınca bu şunu gündeme getirdi. Ciddi bir altın talebi de ortaya çıkıyor. Arzla ilişkili sorunları rahatlatmak adına bu karar geldi.

Bu kararın sonucunda şöyle bir şey olur:

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

İçerdeki altın fiyatı ile dışarıdaki altın fiyatının arasındaki makas biraz kapanır. Dolayısıyla şunu gündeme getirir. Altın fiyatlarındaki yükselişin hızı biraz yavaşlar.

Eğer ons altın güçlü yükselmezse daha stabilde giden bir altın olur. Altın fiyatlarında baskı görürüz. Çok güçlü düşüş görmeyiz talep hala güçlü olduğu için. Yükseliş hızının azaldığı bir altın görebiliriz.