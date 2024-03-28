Gram altında alım fırsatı! İslam Memiş iki kritik aralığı açıkladı

28 Mart 2024 10:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:32

Altın piyasaları Fed kararlarını etkileyecek PCE verilerini merakla beklerken ons altın perşembe günü küresel piyasalarda 2 bin 200 dolar seviyelerine kadar çıktı. İç piyasada da altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ederken Finans Analisti İslam Memiş’ten yeni bir açıklama geldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Ons altın ABD çekirdek enflasyon verilerini bekleyen piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan son ABD PCE fiyat endeksi raporu Cuma günü açıklanacak.

HAZİRAN’DA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bu arada Fed Guvernörü Christopher Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının güçlü enflasyon verileri nedeniyle faiz oranlarını düşürmeyi erteleyebileceğini söyledi.

Piyasalar şu anda Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini, geçen haftaki %70'ten %60 civarında görüyor. Öte yandan Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Altın piyasalarını yorum İslam Memiş şunları kaydetti:

ALTINDA ALIM SEVİYESİ GELDİ

Ons altın 2160 dolar seviyesini test etti geçen hafta. Hızlı bir toparlanma yaşadı.

2186 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler devam etmeyecek.

Geniş bant aralığına odaklandım. 2125-2225 dolar aralığını takip edeceğim. 2223 dolar seviyesi test edildi geçen hafta.

Bu hafta gerileme gördük. Tekrar burası direnç seviyesi olarak kalmaya devam edecek.