Gram altında alım fırsatı! İslam Memiş iki kritik aralığı açıkladı
Ons altın küresel piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altın da yükseliş serisine kaldığı yerden devam ederek Kapalıçarşı’da 2 bin 400 TL üzerinde işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş, altın için iki kritik aralığı açıkladı.
Altın piyasaları Fed kararlarını etkileyecek PCE verilerini merakla beklerken ons altın perşembe günü küresel piyasalarda 2 bin 200 dolar seviyelerine kadar çıktı. İç piyasada da altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ederken Finans Analisti İslam Memiş’ten yeni bir açıklama geldi.
ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR
Ons altın ABD çekirdek enflasyon verilerini bekleyen piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan son ABD PCE fiyat endeksi raporu Cuma günü açıklanacak.
HAZİRAN’DA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Bu arada Fed Guvernörü Christopher Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının güçlü enflasyon verileri nedeniyle faiz oranlarını düşürmeyi erteleyebileceğini söyledi.
Piyasalar şu anda Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini, geçen haftaki %70'ten %60 civarında görüyor. Öte yandan Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.
Altın piyasalarını yorum İslam Memiş şunları kaydetti:
ALTINDA ALIM SEVİYESİ GELDİ
- Ons altın 2160 dolar seviyesini test etti geçen hafta. Hızlı bir toparlanma yaşadı.
- 2186 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler devam etmeyecek.
- Geniş bant aralığına odaklandım. 2125-2225 dolar aralığını takip edeceğim. 2223 dolar seviyesi test edildi geçen hafta.
- Bu hafta gerileme gördük. Tekrar burası direnç seviyesi olarak kalmaya devam edecek.
- Aşağıda 2125 dolar seviyesi var. 2160 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca bu seviyeyi takip edeceğim. Yatırımcısı 2125-2225 dolar aralığını takip etmeli.
- Ons altın bu kadar yükselmesine rağmen gram altın yükselmiyor. Yani satıcılı. Çünkü işçilikler normalleşiyor.
- Gram altın dün 2400 TL altına sarktı. Gram altın almak isteyenler bu seviyelerden yüzde elli alabilir. 3000-3500 lira beklentimiz yıl içinde devam ediyor.