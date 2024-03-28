Son dakika! TÜİK açıkladı, ekonomiye güven belli oldu

28 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik altın kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik altın kararı

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksi verilerine göre, şubat ayında 99,0 olan endeks değeri mart ayında %1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.