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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:16

Son dakika! TÜİK açıkladı, ekonomiye güven belli oldu

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,0 iken, mart ayında %1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! TÜİK açıkladı, ekonomiye güven belli oldu

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksi verilerine göre, şubat ayında 99,0 olan endeks değeri mart ayında %1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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