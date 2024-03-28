Bitcoin yükselecek mi? Uzmanlar yeni hedefi açıkladı

28 Mart 2024 09:29 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:31

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanmaya devam ederken uzmanlardan Bitcoin yorumu geldi. Yatırım araştırma firması Fairlead Strategies Kurucusu Katie Stockton, yeni raporunda Bitcoin’in iki haftalık düşüşünün ardından yükseliş için kendisine daha fazla alan açtığını belirtti.

YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırımcılarına risk yönetimi ve fırsat keşfi konusunda yardımcı olmayı amaçlayan araştırma firması, Bitcoin için yorum yaptı.

Yapılan analize göre önceki zirvesi olan 73 bin 644 dolar seviyesinin kısa vadede yeni bir direnç noktası olabileceğini ifade edildi. Bitcoin bu direnci kırması durumunda 80 bin doların üzerine çıkabileceğini aktarıldı.

YIL BOYU YÜZDE 66 ARTTI

Stockton 73 bin 644 dolar bandını yeni direnç noktası olarak, 80 bin 600 dolar seviyesini ise yeni fiyat hedefi olarak görüyor.

Bu görüşü destekleyen durum ise Bitcoin’in 64 bin 900 dolar bandını bir destek noktası olarak test etmesi ve bu seviyeyi gördükten sonra başarılı bir şekilde yükselmesi oldu.

Bitcoin bu yıl içerisinde ise şimdiye kadar yüzde 66 oranında bir yükseliş gerçekleştirmişti.