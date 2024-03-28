JPMorgan'dan borsa yatırımcısına uyarı!

28 Mart 2024 09:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:10

JPMorgan yayımladığı notla borsa yatırımcısını uyardı.

YANLIŞ TARAFTA SIKIŞABİLİRSİNİZ

Banka stratejisti Dubravko Lakos-Bujas müşterileri için çarşamba günü bir bir not yayımladı. Bujas, yatırımcıları momentum trade hareketi durakladığında “yanlış tarafta sıkışıp kalabilecekleri” konusunda uyardı.

Lakos-Bujas yatırımcıların, portföylerinin risk yönetimi hakkında düşünmeleri gerektiğini belirtirken varlıkların çeşitlendirilmesi çağrısı yaptı.

BÜYÜK BİR MOMENTUM ÇÖZÜLMESİ YAŞANABİLİR

Lakos-Bujas Düzeltmenin ani bir şekilde ortaya çıkabileceğini ifade ederek uyarılarını şöyle sürdürdü:

Lakos-Bujas bunu “Büyük bir fon bazı pozisyonlarını azaltmaya başlar, ikinci bir fon bunu duyar ve yeniden pozisyon almaya çalışır, üçüncü fon buna hazırlıksız yakalanır. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz; çok daha büyük bir momentum çözülmesi yaşamaya başlarız”

YAPAY ZEKA ETKİLİ OLDU

Lakos-Bujas’ın uyarısı S&P 500 endeksinin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 10 getiri sağlamaya ilerlediği bir dönemde geldi.

Güçlü şirket bilançoları, yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkardığı heyecan ve ABD ekonomisinin resesyon emaresi göstermemesi bu rallinin gerçekleşmesinde etkili oldu.

JPMorgan stratejistine göre 2023’ün ardından Tesla ve Apple hisselerinde yaşanan düşüş belli başlı hisselerde kümelenme sonrası neler yaşanabileceğinin bir örneği oldu.