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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:21

Kira artışlarında bir ilk yaşandı! 4 sene sonrası kiralar enflasyonun altında kaldı

Yıllardır enflasyon nedeniyle hızla artan kira fiyatları 2024 yılında ilk kez enflasyon verilerinin altında kaldı. Kira artışları sonrası çıkan sorunlarda ise azalma yaşandı. Peki kiralar düşecek mi? İşte detayları...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kira artışlarında bir ilk yaşandı! 4 sene sonrası kiralar enflasyonun altında kaldı

2020 yılından bu yana artan enflasyon nedeniyle artan kira artışlarında bir ilk yaşandı. Konut kiraları neredeyse bulundukları şehirlerde her yıl yüzde yüz arttı. Ancak 2024 yılında bir ilk yaşandı. Şubat ayındaki enflasyon oranı yüzde 67 olarak artarken bu durum kiraları etkilemedi. 

KİRA ARTIŞLARINDA BİR İLK YAŞANDI!

Enflasyon artışı sonrası kira fiyatlarında sabitlik dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan 8 aydır genel olarak kiralardaki artışlarda gerileme meydana geldi. Bunun en büyük nedeni ise artan kira sonrası ev sahipleri ve kiracılar arasında uzayan davalar oldu. Bu davalar en çok ev sahiplerini etkiledi. Akabinde ise insanların ev değiştirmekten çekinmeleri de kira fiyatlarını etkiledi. Deprem haberi sonrası yaşanan korku ve panikte konutlara olan güvensizlikte bu durumu tetikledi. 

Kira artışlarında bir ilk yaşandı! 4 sene sonrası kiralar enflasyonun altında kaldı - 1. Resim

Türkiye genelinde metrekare fiyatına göre artış yaşanan iller ortalamasında ise artış yaşanan şehirlerden biri deprem bölgesinde olan Hatay oldu. Akabinde ise Erzurum, Ordu, Eskişehir ve Kahramanmaraş gibi şehirler geldi.

Kira artışlarında bir ilk yaşandı! 4 sene sonrası kiralar enflasyonun altında kaldı - 2. Resim

En düşük ise Mersin, Antalya ve Adana oldu. Kiralardaki düşme ya da sabitlik en çok yaşanan şehirlerden biri ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2023 yılında artış yaşanan kiralarda bu yıl durağanlık hakim oldu. Bu durum ne kadar devam eder uzmanlar bilmezse de ev satışları bakımından aynı tablo söz konusu değil. Ev satışlarında fiyatlar oldukça arttı. 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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