Ünlü kurum petrolün 100 dolara çıkacağı tarihi verdi

27 Mart 2024 12:23 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:25

JPMorgan hafta boyunca 84 dolara civarında seyreden ve doların güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatlarını için tahminlerini sıraladı.

100 DOLAR POTANSİYELİ VAR

JPMorgan Rusya'nın üretimde kesinti kararının fiyatları etkilemeye devam edeceğini ifade ederek diğer ülkelerin önlemleriyle piyasasının dengelendiğini açıkladı. Gelişmelerin bu şekilde devam etmesi halinde Brent petrolün 100 dolara yükselmesi için potansiyel olduğunu söyledi.

TARİH VERDİ

Kurumun 27 Mart tarihli notunda analistler şu aşamada petrolde fiyat tahminlerini değiştirmedi. Moskova'nın hamlelerinin etkisiyle Brent petrolün Mayıs ayında 90 dolar civarında, Eylül'de ise 100 dolara yakın olabileceğini öngördü.

ABD STOKLARI GÜÇLÜ

Öte yandan son günlerde petrolde düşüş ivmesi dikkat çekiyordu. Fiyatları aşağı yönlü hareketlerinde ABD ham petrol stoklarında artış beklentisiyle ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Fiyatları baskılayan bir başka unsur ise yüksek seyreden petrol fiyatları sonrası yatırımcıların kar satışları oldu. Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

SAVAŞ FİYAT DÜŞÜŞLERİNE ENGEL OLUYOR

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatların hızlı düşüşüne engel oluyor.

Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırıları sebebiyle ülkenin üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunmayı sürdürüyor.