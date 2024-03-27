Emekliye 6 müjde birden! Bakanlık açıkladı, tüm detaylar netleşti

27 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:10

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı emekliler için yapılacak kampanyalara dair merak edilenler belli oldu. İşte tüm detaylar…

MAAŞINI PTT’YE TAŞIYANA BÜYÜK KOLAYLIK

Bakanlığa bağlı şirketlerden maaş alan emeklilere PTT Kart ile yaptıkları alışverişlerde; gıda ve giyim gibi harcamalarında nakit ücret iadesi yapılıyordu. Ayrıca, PTT Kargo hizmetlerinden de yüzde 20 indirimli yararlanmaları sağlanıyordu.

Emeklilere bakanlığa bağlı şirketlerin bünyesinde bulunan misafirhanelerde yüzde 50, lokal-alakart restoranlarda ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Böyleliklik PTT personeli fiyatlarından yararlandırılacak. Maaşını PTT'ye taşıyanlara, tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanma ve maaşlarını evlerinde almaları gibi birçok avantaj sağlanacak.

EMEKLİYE SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal tesislerini de emeklilere açacak. Emekliler sosyal tesislerden yüzde 50'ye varan oranda indirimli olarak yararlanabilecek.

THY’DAN İNDİRİM UÇAK BİLETİ SİNYALİ

TÜRK Hava Yolları geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü yolcular için 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurtiçi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebileceklerini açıklamıştı. THY yetkilileri, emekliler için de yurtiçi ve yurtdışı indirimleri konusunda çalışmalar yapılabileceği mesajını verdi.

EMEKLİYE AVANTAJLI TARİFE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli, gazi ve şehit yakınları için uygulanan yüzde 25 ek indirim uygulanmasının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi için çalışıyor.

TARIM KREDİ'YE ÖZEL KART

Emekliler için hayata geçirilmesi planlanan bir başka uygulamada Tarım Kredi marketleri ile ilgili. Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında emeklilerin kullanılacağı özel bir kart çıkarılması planlanıyor. Bu kartla emekliler haftanın belirli günlerinde belirli ürünleri ek indirimlerle alabilecek.

HIZLI TRENDE YÜZDE 10 İNDİRİM UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak tüm ulaşım ve iletişim hizmetlerinde emeklilere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık sağladıklarını açıkladı. Buna göre, demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dâhil tüm ticari hatlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.