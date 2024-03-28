Amazon’un Resmi İş Ortağı MZN Danışmanlık Türkiye’ye 22 milyon dolar kazandırdı!

28 Mart 2024 15:59 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:55

Şirketin kurucusu Mert Yiğit Yıldız, e-ticaretin 2023 yılı verilerini değerlendirerek, e-ticaretin geleceği ve MZN Danışmanlık'ın kurulduğu günden bu güne kadar Türkiye ekonomisine 22 Milyon Dolar kazandırdığını ifade eden Yıldız, sektörün geldiği son duruma dair de açıklamalarda bulundu.

Mert Yiğit Yıldız, yaptığı açıklamada "E-ticaret eğitimlerimizle Türkiye'deki şirketlerin ve bireylerin Amazon pazarına girmelerine destek sağlıyor, Amazon Dropshipping ve Arbitraj eğitimleri ile öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak iş süreçlerini optimize etmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu. Bu ifadeler, MZN Danışmanlık'ın, Amazon üzerinde etkili bir şekilde satış yapma konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Şirket, Amazon ve Payoneer’in resmi iş ortağı olarak, satış garantili eğitimler ve İstanbul Üniversitesi E-Ticaret Uzmanı sertifikalı 30 kişilik uzman ekibiyle e-ticarete yeni başlayacak olanlara yol gösteriyor. MZN Danışmanlık'ın sunduğu eğitimler, rekabetin yoğun olduğu Amazon pazarında tutunmak isteyen bireysel satıcılar için oldukça değerli.

E-ticarette karşılaşılan zorluklara çözüm sunma iddiasında olduklarının altını çizen MZN Danışmanlık kurucusu Yıldız, “50.000'den fazla mezun kursiyerimizle bu alanda büyük bir başarıya imza attık. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere e-Devlet üzerinden görünen resmi sertifikalar tanımlayarak, onların e-ticaret uzmanı olarak çalışmalarına ve ülkemize katma değer oluşturmalarına vesile oluyoruz. Bu sektöre yeni isimleri katmak bizi ziyadesi ile mutlu ediyor.” Sözleri ile e-ticaret alanına yeni uzman bireylerin katılmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

MZN Danışmanlık Kurucusu Yıldız, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Biz e-ticaret eğitimlerimizde adım adım ilerlemeye özen gösteriyoruz. Yani kursiyerlerimize önce e-ticaret ne olduğunu en açık haliyle öğretiyor sonrasında Amazon’daki satış hacmiyle tanıştırıyoruz. Eğitimlerimizi satış garantili diye vurgulamamızın önemli bir nedeni var: Hedefimiz yalnızca video eğitim panelini tamamlayıp öğrencilerimizi mezun etmek değil, onları ilk satışlarına kadar desteklemek" diye ekliyor.

MZN Danışmanlık ayrıca, e-ticaret yazılımı geliştiren devlet destekli Teknokent firması olarak da öne çıkıyor. Şirket, sadece e-ticaret eğitimleriyle kalmayıp, profesyonel Ar-Ge çalışmaları ışığında yazılım projeleri geliştiriyor ve eğitimlerine sürekli olarak yenilikler ekliyor.

MZN Danışmanlık, öğrencilerinin kazançlarını açık ve şeffaf bir şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşarak, e-ticarette hem sorun çözücü hem de yol gösterici bir rol üstleniyor. Firma, düzenlediği ücretsiz eğitimlerle daha fazla kişiye ulaşmayı ve e-ticaret alanında bilinçlendirme yapmayı hedefliyor.