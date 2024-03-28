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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz müjdesi: Fiyatlar değişmeyecek
28 Mart 2024 19:28 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:31

Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz müjdesi: Fiyatlar değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan Bayraktar&#039;dan elektrik ve doğalgaz müjdesi: Fiyatlar değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığı bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak."

"FİYATLAR DEĞİŞMEYECEK"

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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