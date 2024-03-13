Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu

13 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:39

Ramazan ayında fırsatı kaçırma ve tasarruf edin kampanyasıyla yola çıkan Zırhlı Market; Ümraniye, Gebze, Büyükçekmece, İzmit, Eskişehir, Bursa, Adapazarı ve Çorlu gibi yerlerde bulunur. Toptan satış olan Zırhlı Market, aynı zamanda internet satışları da yapmakta. Kargo yoluyla özellikle Marmara bölgesine ulaşım sağlayan Zırhlı Market, 11-17 Mart tarihlerinde indirime koyduğu ürünlerle vatandaşların yüzlerini güldürdü.

11-17 MART ARASINDA ZIRHLI MARKETTE İNDİRİMLER!

Ramazan Ayı boyunca Zırhlı market; Büyükçekmece, Ümraniye, Gebze, Adapazarı, Eskişehir Hafta İçi ve Cumartesi: 08:00-19:30 - Pazar:10:00-19:30 çalışıyor. İzmit ve Bursa; Hafta İçi ve Cumartesi: 08:00-19:00 - Pazar: 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çorlu: Hafta İçi ve Cumartesi: 08:30-19:30 - Pazar: 10:00-19:30 saatlerinde açık.

Çaykur Filiz Çay 1 kg 138,90 TL

Cola Turka 2,5 litre 29,25 TL

Sarella kutusu 700 gram 98,90 TL

Üçel Helva 850 gram 142,90 TL

Daıly Tuzsuz Şampuan 400 ml 49,95 TL

Bizce Ayçiçek yağı 18 litre 675,00 TL

Pilav 5 kilogram 99,00 TL