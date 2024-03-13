Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu
13 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:39

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu

A101, BİM ve ŞOK marketleri sollayan Zırhlı Markete olan ilgi arttı. Toptan indirim sağlayan Zırhlı Market, 11-17 Mart tarihleri arasında yayınladığı katalogla müşterilerinin yüzünü güldürdü. İşte 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Market'te indirim yağmuru...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu

Ramazan ayında fırsatı kaçırma ve tasarruf edin kampanyasıyla yola çıkan Zırhlı Market; Ümraniye, Gebze, Büyükçekmece, İzmit, Eskişehir, Bursa, Adapazarı ve Çorlu gibi yerlerde bulunur. Toptan satış olan Zırhlı Market, aynı zamanda internet satışları da yapmakta. Kargo yoluyla özellikle Marmara bölgesine ulaşım sağlayan Zırhlı Market, 11-17 Mart tarihlerinde indirime koyduğu ürünlerle vatandaşların yüzlerini güldürdü. 

11-17 MART ARASINDA ZIRHLI MARKETTE İNDİRİMLER!

Ramazan Ayı boyunca Zırhlı market; Büyükçekmece, Ümraniye, Gebze, Adapazarı, Eskişehir Hafta İçi ve Cumartesi: 08:00-19:30 - Pazar:10:00-19:30 çalışıyor.  İzmit ve Bursa; Hafta İçi ve Cumartesi: 08:00-19:00 - Pazar: 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çorlu: Hafta İçi ve Cumartesi: 08:30-19:30 - Pazar: 10:00-19:30 saatlerinde açık. 

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 1. Resim

Çaykur Filiz Çay 1 kg 138,90 TL

Cola Turka 2,5 litre  29,25 TL

Sarella kutusu 700 gram 98,90 TL

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 2. Resim

Üçel Helva 850 gram 142,90 TL

Daıly Tuzsuz Şampuan 400 ml 49,95 TL

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 3. Resim

Bizce Ayçiçek yağı 18 litre 675,00 TL

Pilav 5 kilogram 99,00 TL

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 4. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 5. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 6. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 7. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 8. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 9. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 10. Resim

Bildiğiniz tüm marketlerin indirimlerini unutun! 11-17 Mart tarihlerinde Zırhlı Marketlerde indirim kataloğu - 11. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...