Dünyanın eşitlendiği gün A101 markette de fiyatlar eşitleniyor! 169.900 TL'den başlayan Elektrikli araba geliyor

18 Mart 2024 13:34 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:51

Hem kapıda hem markette hem de internet satışlarıyla vatandaşların işini kolaylaştıran A101 market 21 Mart'ta dünya da gün eşitlendiği zaman elektrikli araba satışı başlatacak. A101 market daha önce ev karavan ve moped satışı da yapmıştı. Elektrikli arabanın fiyatı 169.000 TL'den başlıyor.

21 MART'TA A101 MARKETLERE ELEKTRİKLİ ARABA GELİYOR!

Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101 market 21 Mart tarihi itibariyle market raflarını internet sitesini doldurmaya hazırlanıyor. Özellikle son yıllarda satışa çıkardıklarıyla gündem olan A101 market, elektrikli arabayla zirveye çıkıyor. 21 Mart'ta satışa çıkacak elektrikli arabanın özellikleri ise merak edildi. Şehir içi kullanılan araç, iki kişiliktir. Volta markası olan elektrikli araç, uzaktan kumanda ile kilitleme yöntemine sahiptir.