Son dakika: Emekliler dikkat! Promosyonlarla ilgili flaş gelişme

28 Mart 2024 18:19 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:46

Emeklilere 8-12 bin TL lira banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da dahil oldu.

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Emeklilere ödenecek promosyon tutarlarında SGK'nın verdiği bedeller netleşirken, söz konusu düzenlemeden özel banka müşterilerinin de yararlanacağı açıklandı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada 28 Mart tarihi itibarıyla emekli müşterilere ödenen promosyonların 8 bin TL ile 12 bin TL aralığına çıkartıldığı belirtilmişti.

Bu durum üzerine milyonlarca özel banka müşterisi, bankalarından emekli promosyonlarına zam yapmasını talep ederken, beklenen haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi.

SGK tarafından yapılan paylaşımda, kurum ve 19 banka arasında promosyon ödemelerine ilişkin bir protokol imzalandığı belirtilirken, emeklilere verilecek promosyon tutarları da kesinlik kazanmış oldu.

Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere ödenecek promosyonlar, alınan maaş tutarına göre artış gösterecek.

İŞTE MAAŞ VE PROMOSYON TUTARLARI

Emekli maaşı 10 bin TL altında olanlara: 5 bin TL

Emekli maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlara: 8 bin TL

Emekli maaşı 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlara: 10 bin TL

Emekli maaşı 20 bin TL ve üzerinde olanlara: 12 bin TL