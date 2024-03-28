Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret mesajı

28 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimi öncesi Bursa Gökdere Meydanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bursa'da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bursa yüz yıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. bursa bu vasfını hiçbir zaman yitirmedi. Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım. 90 bin... Durmak yok.

Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir. Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Her seçim döneminde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup tüm oyunları bozduk.

Önümüzdeki Temmuz ayında Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Asgari ücretin ara artışıyla ilgili istekler alıyoruz. Devletimizin kaynaklarını daha çok çoğaltarak, çok çalışarak ileride yapacağız.

Son dakika haberinin detayları geliyor...