Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi: Mehmet Şimşek'e itimadım tam

27 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:11

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Meydana gelmeden önce sordum, katılım ne kadar? 50 bin. Meydanlara sığmayan sevdanız için teşekkür ediyorum.

İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ

Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu ortaya çıktı. 6'lı masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular, ne çıktı? Hiç. Cumhur İttifakı yoluna devam ederken 6'lı masanın yerinde yeller esiyor.

Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular. Aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe biz de hicap duyuyoruz. Ne diyelim milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

Kürt kardeşlerim dahil masaya ve adayına oy verdirdiler. Seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektirdiler. CHP'li ve DEM'liler dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler ama vermediler. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

KURUM VE ALTINOK'A OY İSTEDİ

Batmanlı İstanbul'u arayacak, oradaki kardeşine ne diyecek? Oylar Murat Kurum'a. Ankara'yı arayacak, oylar Turgut Altınok'a diyecek. Herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Tüm Türkiye için güzel netice alacağımıza inanıyorum.

"EMEKLİLERİN SIKINTILARININ FARKINDAYIZ"

Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Ekonomi programımız işliyor. Batman'ın evladı olan Mehmet Şimşek'e güvenim tam. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm emeklilerimize bir defalık 5'er bin TL ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayı için maaşlara yüzde 50 oranında yani enflasyonun üstünde zam yaptık. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik.

Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Nisan'da hesaplara yatacak. Geçen hafta banka promosyonlarının güncellenmesini sağladık. Kamu bankaları emeklilere 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon yatıracak. İnşallah emeklilere desteğimiz sürecek. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak. Muhalefet yalan yanlış söyleyerek emeklileri kışkırtmaya çalışıyor."