Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-DEM iş birliğine tepki: Terör güdümündekilere kapımız kapalı

27 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala sahadaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile DEM Parti arasındaki yakınlaşmaya tepki gösterdi. İki partinin kirli bir pazarlığa giriştiğini söyleyen Erdoğan, Kürt seçmenin oylarına ipotek koyulduğunu vurguladı.

Terörle arasına mesafe koyan herkesle konuşabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İpleri başkalarının elinde olmayan herkesle görüşürüz. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sordum katılım ne kadar dedim. Ne dediler? Bugün 70 bin kişi alanda. Bölgede İslam'a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır'la aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Geçen mayıs ayı seçimlerinde Diyarbakır'da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.5, CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmemiz lazım.

'KENT UZLAŞISI ALTINDA KİRLİ İTTİFAK KURDULAR'

Bugün aynı oyunu İstanbul'da, Mersin'de, başka yerlerde yine oynuyorlar. Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular. Bavul bavul dolarlar, avrolar, bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor. Meclis üyeleri neyle satın alınıyor. Hangi şirketler bunları paylaşıyor. Böyle bir yerde ilkeli ittifaktan söz edilebilir mi?

"DEM KÜRTLERİN İRADESİNİ İŞPORTA PAZARINA ÇIKARDI"

Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yöneticilerin faşizm kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Kendi seçmenlerinin çiğnenen haysiyetini savunacak iki cümle dahi kuramıyorlar. Kürt kardeşlerim böyle bir istiskali, böyle bir aşağılanmayı, hakareti bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor.

"OYLARINIZA İPOTEK KOYDULAR"

Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Lütfen şu soruma cevap verin.

Diyarbakır, özgürlüğü de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizlerin iradenizle seçtiğiniz başkanları dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatırken bizler bölgenin kalkınması için uğraşmadık mı? Onlar Sur’u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar kan siyaseti yaptı, biz evlatlarımızı hayata bağlamak için çırpındık.

Bu söylediklerimi doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edelim.

"KAPIMIZ TEÖR GÜDÜMÜNDEKİ SİYASETÇİLERE KAPALI"

Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. İpleri başkalarının elinde olmayan herkesle görüşürüz. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalı. Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini terör örgütünün belirlediği parti parti olamaz.

"31 MART DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

CHP'yi Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP'yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya bavullar dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmamıştır. 31 Mart Kürt kardeşlerimizin tasallutlardan kurtulup özgür iradeleriyle şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacak."