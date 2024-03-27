Yıldız Tilbe emekli oldu, maaşını beğenmedi

27 Mart 2024 23:15 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:28

Emekli olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Yıldız Tilbe, maaşını beğenmedi. Tilbe paylaşımında "Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten" dedi.

YILDIZ TİLBE EMEKLİ OLDU

Sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyuran Tilbe, aldığı emekli maaşını beğenmedi ve "Emekli oldum. Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı, ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten, kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan Allah Razı??" ifadelerine yer verdi.