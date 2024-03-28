Enerji Bakanı Karadeniz'de yeni gaz müjdesini verdi

28 Mart 2024 18:59 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey batısında bulunuyor." diyerek Karadeniz'de yeni gaz müjdesini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgaza nisan ayında zam yapılmayacağını da duyurdu.

Türkiye'nin yerli gazını kullanma yolunda Karadeniz'de doğalgaz arama ve üretim çalışmaları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.