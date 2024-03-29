29 Mart 2024 08:41 - Güncelleme : 29 Mart 2024 08:47
EPDK'dan deprem bölgesi kararı: Borçlar ertelendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için verdiği borç erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi.
RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
EPDK'nın bölgede faaliyet gösteren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TGRT Haber